Gaziantep’te yıkılan binanın müteahhidi Kars’ta yakalandı
Haberler Gündem

Gaziantep’te yıkılan binanın müteahhidi Kars’ta yakalandı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat’ta meydana gelen depremlerde Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde yıkılan bir binanın müteahhidi, Kars’ın Sarıkamış ilçesinde yakalandı.

Sarıkamış İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, depremlerde yaptığı binanın yıkılması nedeniyle Gaziantep Nurdağı Sulh Ceza Hakimliği tarafından “Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma” suçundan aranması olan müteahhit S.Ç.K’nin (49), Sarıkamış’taki bir otelde konakladığını tespit etti.

Gözaltına alınan S.Ç.K’nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

(AA)
Gündem
Bunlarda ilginizi çekebilir
Hatay Valiliğinden içme suyu açıklaması

Hatay Valiliğinden içme suyu açıklaması

CHP’li Torun’dan kritik toplantı sonrası açıklama

CHP’li Torun’dan kritik toplantı sonrası açıklama

Tunç Soyer: Önceliğimiz afet bölgesindeki insanımız

Tunç Soyer: Önceliğimiz afet bölgesindeki insanımız

Gaziantep’te yıkılan binanın müteahhidi Kars’ta yakalandı
Gündem