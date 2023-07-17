Gaziantep’te uyuşturucu tacirlerine operasyon

Gaziantep’te 83 kilo 700 gram sentetik uyuşturucu ve 2 bin 780 uyuşturucu hap ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince bir araçta arama yaptı.

Araçta 83 kilo 700 gram sentetik uyuşturucu, 2 bin 780 uyuşturucu hap, 8 pompalı tüfek ve dijital terazi ele geçiren ekipler, 1 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

(AA)