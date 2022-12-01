Gaziantep’te tankerin çarptığı yaya öldü
Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde, tankerin çarptığı yaya hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, S.T. idaresindeki 02 HS 200 plakalı akaryakıt yüklü tanker, Gaziantep-Adana kara yolunun Dörtyol Kavşağı’nda yolun karşısına geçmeye çalışan İsmail Basıç’a (84) çarptı.
Ağır yaralanan Basıç, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Nurdağı Devlet Hastanesi’nde yaşamını yitirdi.
Basıç’ın cenazesi, otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.
Tanker sürücüsü gözaltına alındı. (AA)
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