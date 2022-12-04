Gaziantep’te petrol aranacak

Eande Petrol eum Ham Petrol ve Doğal Gaz Arama Üretim Ltd Şti’ye, Gaziantep il sınırları içinde kalan bir saha için petrol arama ruhsatı verildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün Petrol Hakkına Müteallik Kararı, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı.