Gaziantep’te, kupon kazandınız vaadiyle dolandırıcılığa 5 tutuklama

Gaziantep merkezli 3 ilde yasa dışı bahis siteleri üzerinden çok sayıda kişiyi kupon kazandınız vaadiyle 5 milyon TL dolandırdığı tespit edilen şebekeye yönelik operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 5’i, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, açtıkları internet siteleri üzerinden kupon kazandınız vaadiyle dolandırıcılık yapan şebekeyi tespit etti. Ekipler, yaptıkları teknik ve fiziki takibin ardından, şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Gaziantep merkezli 3 ilde yapılan operasyonda 10 şüpheli gözaltına aldı. Şüphellierin tuzaklarına düşürdükleri kişileri kupon kazandınız vaadiyle 5 milyon TL dolandırdığı belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5’i tutuklandı, 1’i adli kontrol şartı, 4ü ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. (DHA)