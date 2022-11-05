Gaziantep’te kablo hırsızlığı yapan zanlı tutuklandı

Gaziantep’te bir inşaattan kablo hırsızlığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü çarşı ve mahalle bekçileri, hırsızlık olaylarının engellenmesine yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

Çarşı ve mahalle bekçileri, bir inşaattan kablo hırsızlığı yaptığı tespit edilen ve çok sayıda suç kaydı bulunan A.B’yi yakaladı. Şüphelinin yanında bulunan çuvalda yapılan aramada kablolar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. (AA)