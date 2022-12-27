Gaziantep’te IŞİD operasyonu: 14 gözaltı kararı
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Gaziantep’te IŞİD operasyonu: 14 gözaltı kararı

Gaziantep’te, terör örgütü IŞİD’e yönelik başlatılan soruşturma kapsamında, 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında, IŞİD terör örgütü içinde geçmişte silahlı olarak faaliyet gösterdiği tespit edilen 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Kararın ardından harekete geçen Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, IŞİD içinde daha önce faaliyet yürüttüğü, güncel örgütsel irtibatlarının devam ettiği ve terör örgütüne eleman kazandırma faaliyetinde bulundukları belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon başlattı.

Bazı şüphelileri gözaltına alan ekiplerin operasyonları devam ediyor. (DHA)

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