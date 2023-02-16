Gaziantep’te hafta bitmeden tüm abonelere doğal gaz verilecek

Gaz iantep Valisi Davut Gül, hafta bitmeden kentte tüm abonelere doğal gaz verilmeye başlanacağını bildirdi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaz iantep’te, sarsıntıdan sonra kent genelinde tedbir amaçlı kapatılan doğal gaz , aşamalı olarak hasar tespit çalışmalarının tamamlandığı mahallelerde veriliyor.