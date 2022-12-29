Gaziantep’te firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

Gaziantep’te, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle kesinleşmiş 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası bulunan firari yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ’nün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesi ve örgüt mensuplarının yakalanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor.

Ekipler, “terör örgütüne üye olmak” suçundan hakkında 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.F.B’yi yakaladı.

Hükümlü, emniyetteki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi. (AA)