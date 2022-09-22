Gaziantep’te FETÖ operasyonu: 3 gözaltı

Gaziantep’te, polis ekiplerince FETÖ/PDY’ye yönelik düzenlenen operasyonda, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY’nin eylem ve faaliyetlerinin engellenmesi, örgüt mensuplarının yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda, örgüt ile irtibatlı olduğunu saptanan 3 kişinin adresine operasyon düzenlendi. Aramalarda, dijital materyallere el konulurken, adreslerde bulunan ve ismi açıklanmayan 3 kişi de gözaltına alındı. Şüphelilerin, emniyetteki sorguları devam ediyor. (DHA)