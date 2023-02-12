Gaziantep’te depremin etkisiyle dev çukur oluştu
Haberler Gündem

Gaziantep’te depremin etkisiyle dev çukur oluştu

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep’te oluşan derin çukur havadan görüntülendi.

Merkez Şahinbey ilçesindeki Şenyurt Mahallesi Derinçukur Caddesi’nde bulunan Aydınbaba Parkı’nda depremin etkisiyle derin bir yarık oluştu. Yarığın devamında sokakların birleştiği noktada ise dev bir çukur meydana geldi.

30 metre uzunluğunda, 8 metre enindeki çukurun derinliği de şaşırttı. Çukura dik vaziyette düşen elektrik direğinin asfaltın sağlam kalan bölümlerinden bile görünmemesi dikkati çekti.

Park ve çukurun çevresindeki evler, depremin ardından güvenlik amacıyla boşaltıldı.

(AA)

Gündem
Bunlarda ilginizi çekebilir
147 saat sonra kurtarılan Cudi: Çok kirliyim, beni hamama götürün

147 saat sonra kurtarılan Cudi: Çok kirliyim, beni hamama götürün

Enkaz altından gelen ‘alttayız’ mesajıyla yakınlarını kurtardı

Enkaz altından gelen ‘alttayız’ mesajıyla yakınlarını kurtardı

Akşener çok sert dille uyardı: Çocuklara Allah rızası için sahip çıkın

Akşener çok sert dille uyardı: Çocuklara Allah rızası için sahip çıkın

Gaziantep’te depremin etkisiyle dev çukur oluştu
Gündem