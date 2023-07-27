Gaziantep’te ağabeyini yatağında tabancayla öldürdü

Gaziantep’te madde bağımlısı olduğu ve psikolojik sorunları bulunduğu iddia edilen Ömer Faruk Tanrıöver (27), ağabeyi İbrahim Halil Tanrıöver’i (41), yatağında tabanca ile vurarak öldürdü.

Olay, Karataş Mahallesi’nde meydana geldi. Bodrum’dan ailesini ziyarete gelen makine teknikeri İbrahim Halil Tanrıöver, gece saatlerinde uyuduktan sonra odaya kardeşi Ömer Faruk Tanrıöver girdi. Madde bağımlısı ve psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Ömer Faruk Tanrıöver, henüz bilinmeyen nedenle ağabeyine tabanca ile 3 el ateş etti. İhbarla olay yerine sevk edilen sağlık görevlileri, İbrahim Halil Tanrıöver’in yaşamını yitirdiğini belirledi. 5 çocuk babası İbrahim Halil Tanrıöver’in cansız bedeni, otopsi sonrası yakınlarına teslim edildi. Polis, Ömer Faruk Tanrıöver’i gözaltına aldı.

Tanrıöver, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

(DHA)