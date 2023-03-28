Gaziantep’te 1350 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin engellenmesine yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

Ekipler, belirlenen bir iş yerinde yaptıkları aramada, 1350 litre kaçak akaryakıt ele geçirdi.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. (AA)