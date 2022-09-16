Gaziantep Üniversitesi Öğretim Üyesi alıyor
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Gaziantep Üniversitesi Öğretim Üyesi alıyor

Gaziantep Üniversitesi’nin boş bulunan kadrolarına Öğretim Üyesi alımı gerçekleştirecek.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Gaziantep Üniversitesi aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.

Adaylar başvurularını, ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde şahsen veya posta yoluyla yapmalıdır.

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