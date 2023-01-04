Gaziantep Üniversitesi 7 Öğretim Üyesi alıyor
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Gaziantep Üniversitesi 7 Öğretim Üyesi alıyor

Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayınlanan ilana göre Gaziantep Üniversitesi’ne öğretim üyesi alınacak.

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Gaziantep Üniversitesi aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.

**Profesör Adayları başvurularını, ilanın Resmî Gazete ’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde şahsen veya posta yoluyla yapmalıdır.

**Doktor Öğretim Üyesi Adayları başvurularını, ilanın Resmî Gazete ’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde şahsen veya vekâletname verilmiş vekil aracılığı ile yapmalıdır.

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