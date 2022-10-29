Gaziantep Üniversitesi 15 öğretim üyesi alıyor

Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayınlanan ilana göre Gaziantep Üniversitesi’ne öğretim üyesi alınacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Gaziantep Üniversitesi aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.

Adaylar başvurularını, ilanın Resmî Gazete ’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde şahsen veya posta yoluyla yapmalıdır.

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