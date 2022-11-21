Gaziantep Karkamış’a 5 roket atıldı: Ölü ve yaralılar var

Gaziantep’in Karkamış ilçesine Suriye’den PKK/YPG’li teröristler tarafından düzenlenen roketli saldırıda, 3 kişinin yaşamını yitirdiği, 10 kişinin de yaralandığı belirtildi. Ölenlerden birinin öğretmen, birinin ise çocuk olduğu bildirildi.

Suriye’nin Ayn El Arap bölgesindeki PKK/YPG’li teröristler tarafından Gaziantep’in Karkamış ilçesine roketli saldırı düzenlendi. Teröristlerin ateşlediği 5 roket mermisi, yerleşim yerlerine isabet etti.

3 ÖLÜ, 10 YARALI

Gaziantep’in Karkamış ilçesine Suriye’den PKK/YPG’li teröristler tarafından düzenlenen roketli saldırıda, 3 kişinin yaşamını yitirdiği, 10 kişinin de yaralandığı belirtildi. Ölenlerden birinin öğretmen, birinin ise çocuk olduğu bildirildi.

BAKAN SOYLU: KARKAMIŞ’A HAVAN SALDIRISINDA 3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gaziantep’in Karkamış ilçesine gerçekleştirilen havan saldırısına ilişkin, “6 yaralımız vardı, onlar hastaneye intikal ettirildi. Maalesef ilk aldığımız bilgiler çerçevesinde 3 vatandaşımız hayatını kaybetti” dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile katıldığı ‘Ailelerde Trafik Bilincinin Geliştirilmesi İş Birliği Protokolü’ imza töreninin ardından Gaziantep’in Karkamış ilçesine gerçekleştirilen havan saldırısına ilişkin açıklama yaptı. Bakan Soylu, öğle üzeri sınır ötesinden 3 havan atışı yapıldığını belirterek, “Bunların yerleşim yerlerine isabet edenleri oldu. 6 yaralımız vardı, onlar hastaneye intikal ettirildi. Maalesef ilk aldığımız bilgiler çerçevesinde 3 vatandaşımız hayatını kaybetti. Bunlardan 1’i çocuk, 1’i öğretmen. Yerleşim yerine isabet eden, mahalleye isabet eden bir havan sonucunda böyle bir kaybımız söz konusu. Allah rahmet eylesin. Şu anda yaralılarımız var. Onlar da hastanelerde tedavileri devam ediyor. Dün gerçekleştirilen ve terör örgütünün büyük kayıplar verdiği operasyondan sonra, buna yönelik gerçekleştirilen saldırılara da cevabı en güçlü şekilde verilecektir. Bu konuda gerekli bütün adımlar atılacaktır” dedi.

Bakan Soylu, havanın okulun bahçesine düştüğünü belirterek, “Okul değil, okulun bahçesine bir atış geldi. İlk aldığımız bilgiler çerçevesinde 1 çocukla 1 öğretmen ve ilgili mahallede ağır yaralı olan 1 vatandaşımız hayatını kaybetti” diye konuştu.

TERÖRİSTLERİN BULUNDUĞU NOKTALAR ATEŞ ALTINA ALINDI

Saldırının ardından teröristlerin bulunduğu noktalar, sınırda konuşlu birlikler tarafından obüs ve çok namlulu roketatarlarla ateş altına alındı.

Teröristlerin ateşlediği bazı roket mermilerinin de sınırın diğer tarafındaki Cerablus kentinde yerleşim yerlerine isabet ettiği öğrenildi.

Gaziantep Valisi Davut Gül ile diğer ilgili kişiler bölgeye hareket etti.

Dün gece de yine teröristler tarafından Karkamış’a atılan 4 roket, boş araziye düşmüştü.

MSB: TSK, SALDIRILARA MİSLİYLE KARŞILIK VERİYOR

Milli Savunma Bakanlığı’nca (MSB) “Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), saldırılara misliyle karşılık veriyor” açıklaması yapıldı.

Bakanlığın Twitter’daki hesabından, Gaziantep’in Karkamış ilçesine gerçekleştirilen havan saldırısı sonrası açıklama yapıldı. Açıklamada, “Çocuk, yaşlı; öğrenci-öğretmen demeden, masum sivillere yönelik saldırılarını sürdüren, okulları dahi hedef alma alçaklığını gösteren hainlerden yaptıklarının hesabı soruldu, sorulmaya devam ediyor. TSK, saldırılara misliyle karşılık veriyor” denildi. (DHA)