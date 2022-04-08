Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi sözleşmeli personel alıyor

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğü ve bağlı birimlerinde istihdam edilmek üzere, KPSS (B) grubu puan sıralamaları esas alınmak suretiyle sözleşmeli personel alınacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğü ve bağlı birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek ve giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere; 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” uyarınca KPSS(B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara toplam 11 adet sözleşmeli personel alınacaktır.

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