Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi 4 Öğretim Elemanı alıyor

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayınlanan ilana göre Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’ne öğretim elemanı alınacak.

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, 2547 sayılı Kanun ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alınacaktır.

SON BAŞVURU TARİHİ 03.01.2023

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