Gazi Üniversitesi 64 Öğretim Üyesi alacak
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Gazi Üniversitesi 64 Öğretim Üyesi alacak

Gazi Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayınlanan ilana göre Gazi Üniversitesi’ne öğretim üyesi alınacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Gazi Üniversitesi Rektörlüğü, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi hükümleri dâhilinde 64 Öğretim Üyesi alacak.

Başvurular https://personelilan.gazi.edu.tr/ adresi üzerinden elektronik olarak alınacak olup şahsen veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecek. Başvuru süresi ilanın Resmî Gazete’de yayın tarihi itibariyle 15 gündür.

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