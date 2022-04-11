Gazı kaçan derbi-futbol

Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, maça kazanmak için çıkmamış. Zannediyor ki Barcelona karşılaşmasına çıktığı gibi çıkarsa galibiyet alacak. Sadece Kerem’in bir şutu var. Fenerbahçe, Barcelona değil. Bu, yıllardır süre gelen bir rekabet, bir derbi. Yani bu karşılaşma, Barcelona-Osasuna maçı değil, ülkesindeki Real Madrid derbisiyle bizim açımızdan aynı. Keşke maçtan önce birisi kendisine bunu anlatsaydı. Sayesinde Fenerbahçe ile oynanan derbilerin tarihinde gelmiş geçmiş en aciz Galatasaray’ı gördük.

Siyasetteki kutuplaşma insanları ayrıştırırken aynısı futbolda da yaşanıyor. Kavga, gürültü, kaostan başka bir şey yok. Dün statta ağzına kadar dolu tribünlere reva görülen futbol bu mudur? Siz buna derbi mi diyorsunuz? Geçim savaşındaki insanlar dişinden tırnağından artırıp maça gidiyor. Ama genel olarak söylüyorum Türkiye’de futbol yok. Vaat, boş sözler ve günü kurtarmayla bu iş olmuyor.

Planlama yok, altyapı yok. Menajerlere bol sıfırlı paralar dökülürken altyapıdaki hocalar karın tokluğuna çalışıyor. Bu iş iyi stat yapmakla, parayı betona gömmekle değil, sistemle, eğitimle, liyakatle olur. Aksi takdirde futbolu didişme zannetmeye devam edeceğiz.