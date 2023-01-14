Gazetecilere müthiş ders: “Av köpeği olmayın!”

“Genç gazeteciler için birinci ders: Siz kimin öldürülmeyi hak ettiğine karar verecek, öldürülenlerin ‘kimliklerine’ göre cinayeti onaylayacak bir infaz ekibi değilsiniz… Siz gerçeği bütün ayrıntılarıyla ortaya çıkarmakla, bunun hukuki olup olmadığını sorgulamakla yükümlüsünüz…

Ne kadar ahlaklı, ne denli duyarlı bir çağrı değil mi?. Ülkemizde görülmesi, duyulması ender rastlanan bir fazilet örneği olduğunun özenle altı çizilmeli…

“Genç gazetecilere ikinci ders: Haberi unutmayın… Haberin peşini bırakmayın… Haberleri ortaya çıkartanları karalama kampanyaları yapacaklarını bilin…”

Nasıl büyük bir etik dersi, ne denli bir cesaret çağrısı değil mi?.. Genç bir gazeteciye pırlanta değerinde bir armağan olduğunun kalın bir şekilde altı çizilmeli…

“Genç gazetecilere unutulmayacak son ders: Bu dünyadaki en haysiyetsiz iş, ‘aport’ dediklerinde ‘istihbaratçıların’ hedef gösterdiği adamların üstüne ‘gazeteci kılığında’ saldıran bir görevi üstlenmektir… İstihbaratçı olmak istiyorsanız gidin istihbaratta çalışın… Gazeteci olmak istiyorsanız gazeteci olun. Gazeteciymiş gibi görünüp, istihbaratçılara av köpekliği yapmayın. Bir daha asla silemeyeceğiniz bir lekeyle kirlenirsiniz…”

İşte bu son derse şapka çıkartılır… Ben şahsen, bütün kalbimle altına imzamı basarım. Adeta bir “HAYSİYET MANİFESTOSU!” En büyük alkışı hak ediyor…

Şimdiii, üç derste gazeteciliğin temel görev ve sorumluluğunu ortaya koyan bu yazıyı kim yazmış diye soracaksınız… Bu şahane “manifestonun” altındaki imza, binlerce insanın hayatını söndüren kumpası başlatan, şerefli insanları intihara sürükleyen, onurlu, yurtsever insanların geleceğini karartan, hapishanelerde çürümesini sağlayan kumpasın işaret fişeğini çakan The Taraf gazetesinin kurucu genel yayın yönetmenine ait…

-Yazar Ahmet Altan’a!

Büyük av köpekliğinin miladı!

Taraf gazetesi 15 kasım 2007 yılında, ulusal bir gazete olarak yayına başladı. Sloganı da epey etkileyiciydi:

-Düşünmek taraf olmaktır!..

Bir yayınevi tarafından ulusal çapta bir gazete kurmak, o güne dek görülmemiş bir durumdu. Ama asıl şaşkınlık genel yayın yönetmeni ve yardımcısıyla ilgili yaşandı, ünlü yazar Ahmet Altan gazetenin başına geçmiş, Milliyet gazetesinin Washington temsilcisi Yasemin Çongar da yardımcısı olarak taa ABD’den kalkarak gelmişti… Sonraları, “av köpekliği” dönemi başladığında, köşemde sormuştum:

–Milliyet gazetesinin Washington temsilcisi olan bir hanımefendi, 6 bin dolarlık maaşını, Amerikan hükümetinde önemli bir görevde olduğu söylenen sevgili kocasını, güzel ve lüks hayatını bırakıp, adı sanı bilinmeyen bir “yayınevinin” çıkardığı, ne olacağı bilinmeyen bir gazeteye niçin genel yayın yönetmen yardımcısı olur?..

Eminim benim gibi pek çok kişinin aklını kurcalayan soru buydu o sıralarda… Yanıtı hiç bir zaman ilk ağızdan verilmedi. Akıp giden süreç içinde bu yanıtı yaşadıklarımızla biz keşfedecektik!..

Yıllar içinde, benim kısa süre sonra “The Taraf” olarak adlandıracağım gazetenin “ne işe yarayacağı” Ergenekon kumpası ile birlikte ortaya çıkmaya başladı. Ama “Büyük Av Köpekliği” ne zaman başladı derseniz, tarihi 20 Ocak 2010 derim!.. O gün Taraf gazetesi iki manşetle birlikte çıktı. “Birinci Ordu Komutanı Çetin Doğan Cuntasının 2003 yılındaki darbe planlarını ele geçirdik” üst başlığıyla şu iki dehşet verici başlığı atmıştı…

-Fatih Camii bombalanacaktı… Kendi jetimizi düşürecektik!..

Yazılan senaryo (onlar darbe planı diyordu) dehşet vericiydi; yüzlerce komutan suçlanıyordu. Darbenin adı Balyoz, kan dondurucu eylemlerin isimleri ise Çarşaf, Sakal, Suga ve Oraj’dı… Fanteziye bakar mısınız!

Ortalık birbirine girdi. Hemen ardından, Taraf muhabiri Mehmet Baransu elinde kocca bir bavulla soysuz cemaat savcılarının kapısında beliriverdi. Kendi deyişiyle “vatansever bir subayın” verdiği darbe planlarını getirmişti!..

İşte “Balyoz kumpası” böyle başladı… İstihbaratçılar hazırlıyor, seçilmiş polisler tutanağa geçiriyor, av köpekleri manşete çekiyor, savcılar tutukluyor, tutanakları aynen iddianameye geçirip dava açıyordu… Vee yüzlerce yurtsever zindana tıkılıyordu…

-Haysiyet, erdem, vicdan, ahlak tatile çıkarılmıştı!..

“Hiç silinemeyecek bir lekeyle kirlenmek!”

Taraf görevini layıkıyla yerine getirmiş, tüm “aferinleri” toplamıştı…

Artık yapacak fazla bir şey kalmayınca Ahmet Altan ve Yasemin Çongar durup dururken aralık 2012’de istifa ediverdiler!.. Ne oluyor demeye kalmadan kader arkadaşları Yıldıray Ogur da gazeteyle yollarını ayırdı ve havuz medyasına katıldı. Ogur daha sonra yeni gazetesindeki köşesinde “kafeslendik” , “kandırıldık” diyerek, kendilerine şu sıfatı yakıştıracaktı:

-Kullanışlı aptallarmışız!..

Sonuçta, tüm kumpas davaları birer birer çöktü. “Av köpekliği” yapan medyanın nasıl aşağılık bir kumpasın elemanları olduğu ortaya çıktı. Bu alçakça sürecin simge ismi, bizim Gazeteciler Cemiyeti’nin hiç sıkılmadan “Yılın gazetecisi” unvanına layık gördüğü Mehmet Baransu şu anda şerefli insanları tıktırdığı Silivri cezaevinde… Soysuz savcı, hakim ve başta Ekrem Dumanlı olmak üzere gazeteci sıfatlı alçakların önemli bölümü firarda.. Ahmet Altan ve Yasemin Çongar’a gelince;

–Biri aşk romanları yazıyor, diğeri Washington’daki şaşaalı yaşamına geri döndü..

Arkalarında devasa bir yıkım ve binlerce ahh bırakarak tabii… Ne demişti yazar, şu ahlak dersi veren muhteşem manifestosunda:

-Gazeteciymiş gibi görünüp, istihbaratçılara av köpekliği yapmayın. Bir daha asla silemeyeceğiniz bir lekeyle kirlenirsiniz…”

Gerçekten çok haklı…

Yıllardır ortalarda görünmeyen Cengiz Çandar, binlerce kilometre ötedeki deliğinden çıkıp, Kemal Kılıçdaroğlu’nun konuşmasını “Bravo” diye alkışlayınca yukarıdaki yazımı sandıktan çıkarıp paylaşmaya karar verdim.

İşbirlikçi ya da son kitabımın adıyla “Liberal paydaş” tam da böyle bir mahlukattır; yıllarca iktidar partisinin parlatılmasında görev yaptıktan sonra tarihin çöplüğüne atılınca yeni bir kapı bulmak için bekler, zamanı geldiğine inandığında ise hamlesini yapmakta sakınca görmez…

–Yukarıdaki “infaz ekibi olmayın”, “av köpekliği yapmayın”, “lekelenmeyin” türünden, “silah arkadaşı” Ahmet Altan’ın genç gazetecilere uyarıları kendileri için asla geçerli değildir!