Gazeteci Orhan Erinç için TGC’de tören

87 yaşında hayatını kaybeden Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) eski başkanı ve eski Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Orhan Erinç için Cağaloğlunda bulunan Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nde tören düzenlendi.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) önceki başkanlarından, eski Cumhuriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve Yönetim Kurulu Başkanı, eski Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) Başkanı gazeteci- yazar Orhan Erinç pazar günü vefat etti. Erinç için Cağaloğlunda bulunan Türkiye Gazeteciler Cemiyeti binasında tören düzenlendi. Törene Erinç’in ailesi, yakınları, çalışma arkadaşları ve siyasi parti üyeleri katıldı. Erinçin cenazesi Şakirin Camisinde kılınan namazının ardından Merdivenköy Mezarlığına defnedilecek.

“TÜRKİYE CUMHURİYETİNİN SAVUNUCUSUYDU”

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Turgay Olcayto, “Orhan Erinçin kaybı beni fazlasıyla üzdü. Orhan Erinç, Türkiye Cumhuriyetinin savunucusu bağımsızlık ve laiklik için uğraş veren gazetecilerden birisiydi. TGC ile yollarımız kesiştiğinde cemiyetimizin kurumsallaşması açısından ondan çok yararlanacağımızı düşünüyordum. Öyle de oldu. Çetin Emeçin gazetesinden başlayan arkadaşlığımız ölene dek hiç kopmadı. Ben ona Bab-ı Alinin belleği derdim. O insanları tanır ve anardı. İyi bir köşe yazarıydı. Burhan Feleki örnek alırdı. Şu açıdan söylüyorum bunu; Burhan Felekten aldığı bir tür eğitimle hiç imla hatası yapmazdı.” dedi. (DHA)