Gazeteci Merdan Yanardağ’a tutuklama talebi
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Gazeteci Merdan Yanardağ’a tutuklama talebi

Televizyon programında yaptığı açıklamalar nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan gazeteci Merdan Yanardağ’ın tutuklanması talep edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bir televizyon programında gazeteci Merdan Yanardağ’ın bölücü terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan hakkında açıklamaları nedeniyle “Suçu ve Suçluyu Övme” ve “Terör Örgütü Propagandası Yapmak” suçlarından resen soruşturma başlatmıştı.

Soruşturma kapsamında Yanardağ dün gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Yanardağ, Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi.  Savcılıktaki ifadesinin ardından Merdan Yanardağ, tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

(DHA)

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Gazeteci Merdan Yanardağ’a tutuklama talebi
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