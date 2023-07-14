Gazeteci Merdan Yanardağ hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi

Katıldığı televizyon programında söylediği sözler nedeniyle gözaltına alındıktan sonra tutuklanan Tele 1 TV Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi ve tutukluluğunun devamına karar verildi.

Yanardağ, 4 Ekim 2023 tarihinde İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi’nde “terör örgütü propagandası yapmak” ve “suçu ve suçluyu övmek” suçlamalarıyla hakim karşısına çıkacak.

Tele 1 TV Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, katıldığı televizyon programında söylediği sözler nedeniyle 27 Haziran’da gözaltına alınmış ve yapılan işlemlerin ardından tutuklanmıştı. Yanardağ hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın düzenlediği iddianamede, “terör örgütü propagandası yapmak” ve “suçu ve suçluyu övmek” iddiasıyla 1 yıl 6 aydan 10 yıl 6 aya kadar hapis cezası istenmişti.

MERDAN YANARDAĞ’IN DURUŞMASI 4 EKİM’DE BAŞLAYACAK

Edinilen bilgilere göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame kabul edildi ve Yanardağ’ın tutukluluk halinin devamına karar verildi. Yanardağ, dosyaya konu olan suçlamalar nedeniyle 4 Ekim tarihinde 30. Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkacak.

(ANKA)