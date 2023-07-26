Gazeteci Evrim Kepenek adli kontrolle serbest

Diyarbakır Savcılığı’nın yürüttüğü bir soruşturma kapsamında, “kamu görevlisini hedef göstermek” suçlamasıyla dün İstanbul’da gözaltına alınan Evrim Kepenek bugün adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Diyarbakır’da geçen yıl gözaltına alınan ve 13 ay tutuklu kalan gazetecilerin iddianamesini hazırlayan savcı ile davaya bakan heyetteki eşinin tayin haberini sosyal medyada tekrar paylaştığı için dün İstanbul-Çukurcuma’daki evinden kelepçelenerek gözaltına alınan Bianet Kadın ve LGBTİ+ hakları editörü ve Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) İşyeri Temsilcisi Evrim Kepenek, bugün Çağlayan’da bulanan İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi.

İstanbul Adalet Sarayı’na da kelepçelenerek getirilen Kepenek, savcılık ifadesi alındıktan sonra, yurt dışı çıkış yasağı ve imza şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Evrim Kepenek ile aynı suçlamayla dün gözaltına alınan T24 editörü Sibel Yükler, Evrim Deniz, Mezopotamya Ajansı (MA) muhabirleri Delal Akyüz ve Fırat Can Arslan da dün gözaltına alınmıştı. Gazeteci Fırat Can Arslan, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmış, Delal Akyüz ve Sibel Yükler ve Evrim Deniz adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

(ANKA)