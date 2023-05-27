Gazeteci Engin Ardıç hayatını kaybetti
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Gazeteci Engin Ardıç hayatını kaybetti

Sabah Gazetesi yazarlar Engin Ardıç hayatını kaybetti. 71 yayındaki Engin Ardıç, bir süredir İstanbul’daki özel  hastanede tedavi görüyordu. Ardıç’ın bu sabah hayatını kaybettiği öğrenildi.

ENGİN ARDIÇ KİMDİR?

Engin Ardıç, mesleğe 1970 yılında, “Tiyatro ’70” dergisinde başladı. Reklam yazarlığı, BBC Türkçe yayınlar servisi spikerliği, Cumhuriyet ve Politika gazetelerinde tiyatro ve edebiyat eleştirmenliği, Nokta Dergisi’nde yayın danışmanlığı, Dünya, Sabah, Star ve Akşam gazetelerinde köşe yazarlığı, Inter Star’da yorumculuk yaptı. Elele, Tempo, Playmen dergilerinde de yazılar yazdı.

Ardıç, 24 Şubat 2008 tarihinden bugüne dek Sabah gazetesinde köşe yazarlığı yapıyordu. (DHA)

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