1959 yılının sonbahar ayları.

Menderes Amerika’da.

Bu ülkeye son gezisini yapıyor.

Elbette ‘fanatikleri’ var ülkede ama yanına bunlardan kimseyi almamış. Zaten, ‘yandaş medya’ kavramı da henüz pek yok.

Üç gazetenin patronları başbakana refakat ediyor.

Nadir Nadi, Ercüment Karacan ve Haldun Simavi. Ayrıca, Genelkurmay Başkanı Rüştü Erdelhun, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve üç Demokrat Parti millevekili.

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Tarifeli uçakla gelmişler. Hürriyet’in sahiplerinden Haldun Bey, etliye sütlüye karışmayan biri ama Cumhuriyet’in Başyazarı Nadir Nadi ile Milliyet’in Karacan’ı ufak siyasal tartışmalara girmiyor değiller Menderes’le. Onlara, zaman zaman ben de katılıyordum. O tarihte Türkiye hayli çalkantılı günler yaşıyor. Hükümetin, ‘vatan cepheleri’ rezaleti, basına karşı tutumu, Başbakan’ın orduyla ilgili kimi aşağılayıcı sözleri ve ülke ekonomisindeki güçlükler halkı sokaklara dökmeye başlamış.

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Başbakan Menderes’in, ‘Amerika’yı istediği gibi dolaşacağı’ geziye gazeteci olarak neden yalnız beni davet ettiğini bugün bile anlayabilmiş değilim.

Washington’daki, Basın Ataşe yardımcısı olan dostum gazeteci Kemal Bağlum, “…Sen VATAN’dasın. VATAN da en muhalif gazete. Belki seni etkilemek istemiş olamaz mı?” diyor ama günlerce süren gezimiz boyunca Başbakan bunu düşündürebilecek en ufak bir davranışta bile bulunmuyor.

Son derece içten, sevgi dolu, rahat ve babacan bir insandı Menderes. Bir büyüğüm ama aynı zamanda bir arkadaşım gibiydi.

Gene de, Teksas’ın Dallas kentinden dönerken kimsenin beklemediği bir çıkış yaptım. Yanında iki Demokrat Partili milletvekili ve Cumhuriyet’le Milliyet’in ‘patronları’ ile sohbet ediyorduk.

Birden bana dönerek

‘Söyle bakalım düşman (!) gazeteci, sen ne düşünüyorsun Türkiye’nin gidişatı hakkında? demez mi?

Cevabım…

“Sayın Başbakan, ne yazık ki olumlu, bir düşünce içinde değilim. Türkiye çok kötü bir yere savruluyor…”

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Herkes donup kalmış; Basın Yayın Genel Müdürü, gazeteci ağabeyim Altemur Kılıç’ın kalkıp yanıma gelmesi ve kulağıma uyarıcı bir şeyler söylemesi Başbakanı kızdırmıştı.

Bir süre öylece kaldıktan sonra, sert sözlerle yüklendi bana.

Özetle; ‘…Dünyadan habersiz biriydim ve bir b…tan anlamıyordum! Türkiye’de 10.000 köylü çeşmelerden hâlâ su yerine çamur içerken o ‘şeyini’ tutamayan İsmet Paşa’ya memleketi bırakıp gidemezdi’.

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Sakince kızgınlığının geçmesini bekledim. Sonra da iznini isteyerek yerimden kalkmış ve bir başka masada yemeğimi yemeye başlamıştım ki gelip yanıma oturdu. Yanağımı okşadı ve “Sen seversin, biliyorum…” diyerek cebinden çıkardığı bir ‘Havana’ purosunu verdi.

O, Yenice sigarasından başkasını içmiyordu ama puro sevdiğimin farkındaydı, ikram edilenleri, bana verilmek üzere cebinde sakladığı oluyordu.

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Gezimiz bitmiş, sıra, Menderes’i ve beraberindekileri New York’tan uğurlamaya gelmişti. Gene tarifeli bir ‘Pan American’ uçağıyla döneceklerdi.

Aprondaki özel bir bölümdeydik. Belli bir sıra oluşturmuştuk.

Tek tek ellerimizi sıkıyor, orada olduğumuz için teşekkür ediyordu.

Sıra bana gelince hiç beklemediğim bir şey oldu ve ben sanki kendisiyle Amerika’ya gelenlerden biriymişim gibi…

– Neden elimi sıkıyorsun? Sen bizimle dönmüyor musun, dedi.

-Hayır Sayın Başbakan. Ben bir süre daha buradayım.

-Olsun… Haydi gel Ankara’ya birlikte dönelim!

-Nasıl olur, Sayın Başbakan? Ne biletim var ne de üstümde pasaportum!

-Bunları hallederiz…

– Üzgünüm efendim.

-Ankara’ya kadar gelmezsen Londra yolculuğunu birlikte yapalım. Saatlerce havadayız. Bol bol konuşur, tartışırız. Londra’dan New York’a dönüşünü de hallederim.

-Üzgünüm efendim.

-Peki, öyle olsun!..

Koskoca Türkiye Başbakanı acaba neden, genç bir muhalif gazeteci ile birlikte yolculuk etmek istiyordu.

Ne konuşacaktık? Ankara’ya birlikte gidersek orada beni ne yapacaktı?

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Aradan neredeyse 60 koca yıl geçti ama ben bu soruların cevabını bugün bile bulabilmiş değilim. Belki de benim ona açıkça ve düpedüz ‘Kral Çıplak’ anlamında sözler söylemiş olmamdan etkilenmişti!

Genç de olsa, kendisine karşı da olsa düşündüklerini açıkça söylemekten çekinmeyen birine belki de ihtiyacı vardı.

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Yukarıdaki satırlar gazeteci ağabeyim Orhan Karaveli’nin ‘Kral Çıplak’ kitabından…

29 yaşında gencecik muhalif bir gazeteci… Dönemin başbakanına ‘kral çıplak’ diyebiliyor.

Ve aynı başbakan ona önce kızsa bile sonra dostça yaklaşıp gönlünü alıyor. Muhalif bir sese kulak vermek istiyor.

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Demirel’in İlhan Selçuk’a iki eli kanda olsa randevu verdiğini okumuştum. Görüşür onu dinlermiş…

Ecevit’in Rauf Tamer’e… Yavuz Donat’a… Mülakatları var.

Yani karşı mahalleden… Kıyasıya eleştiren gazeteciler…

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Kendi karşıtını dinlemeden…

Seni eleştirene kulak vermeden doğruyu bulabilir mi kişi?