Gaye Erkan’ın basın toplantısına gelen tepkiler
Merkez Bankası Başkanı Gaye Erkan’ın yaptığı basın toplantısı yine çok eleştiri aldı…
Almamalı mıydı?..
Tabii ki almalıydı…
Ama…
Unutulmasın ki eleştiri:
“Sadece kötülemek, yanlışları söylemek” değildir…
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Bir icraatın doğrularını söylemek de eleştiridir…
Eleştiri:
Bir filmin…
Bir tiyatronun…
Bir romanın…
Bir maçın…
Ya da…
Siyasi veya iktisadi bir görüşün:
Sadece (Eleştirmene göre) yanlışlarını söylemek, yazmak değildir…
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Bir eleştirmen…
İzlediği oyunu…
Dinlediği müziği…
Okuduğu romanı çok beğenebilir…
Ve…
Beğenilerini de gerekçeleriyle anlatır…
Bu da bir:
Eleştiridir…
Tenkittir…
Kritiktir
★
Merkez Bankası Başkanı’nın yaptığı toplantıyla ilgili olarak
Bilhassa müzmin muhalif iktisatçıların…
“Çok acımasız” bulduğum eleştirilerine üzüldüğümü belirteyim…
★
Canlarım…
Merkez bankacılığı pozitif bilim dalı değil…
Sosyoloji bilimi dalı…
Haliyle…
★
Uygulanacak ekonomi politikaların mutlak doğru olanı yok…
Bu nedenle:
“İlle de benim söylediğim oranda faiz arttırımı yapacaksın…”.
“Enflasyonla mücadelede sert ve ani çözüm getirici politikalar uygulayacaksın” demek:
Despotluktur…
Ne güzel atasözüdür:
“Her yiğidin bir yoğurt yiyişi vardır…”.
★
Gaye Hanım’ın yoğurt yiyişine itiraz etmek hak…
İtirazda eleştiri sınırlarını aşmak:
Hadsizliktir…
★
Benim hak verdiğim cümleleri kadar…
Bana göre çözüm olmayacak cümleleri de vardı…
Ama…
Belli ki…
Kendisinden önce yapılan yanlışları düzeltirken…
Ekonomiyi duvara toslatmak istemiyor…
★
Yani…
Kendi yönetiminde…
Kendi denetiminde…
Enflasyon oranları ile politika faiz oranları arasındaki makası usulca:
Kapatmaya çalışıyor.
Günün sözü
“İyi Bankacılık, iyi yasalarla değil, iyi bankacılar tarafından üretilir…”.
Hartley Withers
Ham hayal
Gaye Erkan konuşmasının bir yerinde dedi ki:
“Tasarruf sahibini enflasyona ezdirmeyeceğiz…”.
Bunu nasıl yapacaklarını örneklemek için ise şöyle dedi:
“Mevduat faizlerinin %30’un altına düşmesi iyi bir gelişmedir…”.
★
Tasarruf sahibini enflasyona ezdirmeyecek olmaları:
Güzel bir temenni…
Ancak…
Bunu:
%22 olan 2023 yıllık enflasyon hedeflemesinin %58’e revize edildiğini açıklamasından sonra yapması:
Bana tuhaf geldi…
Zira…
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Yıllık enflasyonun %58 olacağı beklenen bir ekonomide…
Tasarruf sahibinin %20 eksi faizi kabul etmesini beklemek:
Ham hayaldir…
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Neyse…
Bekleyelim bakalım…
Belki vardır bir bildiği…
Zemzem’e şeytmek…
Son dönemde özel hayatıyla gündemde olan sunucu ve manken Çağla Şıkel:
‘Soğuk korkusu’nu yenebilmek için:
Kampa katılmış…
Buz dolu şarap fıçısına giren Şikel’in o halleri:
Sosyal medyaya da yansımış…
Şikel’e, boyuna ulaşan oğlunu
Gündeme gelmek…
Ya da gündemde kalmak için iyi…
Ancak:
Zor bir yöntem…
★
Keşke bir kuyu bulup üzerine:
“Zemzem” yazdıktan sonra içine:
Teşaşür etseymiş…
Çok daha etkili olurdu…
Oyları artar
Erdoğan…
Enflasyonla mücadele etmenin en kestirme yolunun:
Kamu çalışanlarına 6 ay hiç maaş vermemek olduğunu öğrenirse…
Bu sorunu ilk üç ayda çözer…
★
Hem nasıl olsa…
Öyle yaparsa…
Oyları:
Daha da artar…
Erkesçikler tanıyo
Hüsmen’in eldivenle yazı yazdığını gören Ramiz sormuş:
“Niçin eldivenle yazarsın be ya?.. Zor olmuyo mu?..”.
“Aklısın be ya çok zor oluyo ama öbür türlü de erkesçikler tanıyo yazımı be ya…”.