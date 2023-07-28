Gaye Erkan’ın basın toplantısına gelen tepkiler

Merkez Bankası Başkanı Gaye Erkan’ın yaptığı basın toplantısı yine çok eleştiri aldı…

Almamalı mıydı?..

Tabii ki almalıydı…

Ama…

Unutulmasın ki eleştiri:

“Sadece kötülemek, yanlışları söylemek” değildir…

★

Bir icraatın doğrularını söylemek de eleştiridir…

Eleştiri:

Bir filmin…

Bir tiyatronun…

Bir romanın…

Bir maçın…

Ya da…

Siyasi veya iktisadi bir görüşün:

Sadece (Eleştirmene göre) yanlışlarını söylemek, yazmak değildir…

★

Bir eleştirmen…

İzlediği oyunu…

Dinlediği müziği…

Okuduğu romanı çok beğenebilir…

Ve…

Beğenilerini de gerekçeleriyle anlatır…

Bu da bir:

Eleştiridir…

Tenkittir…

Kritiktir

★

Merkez Bankası Başkanı’nın yaptığı toplantıyla ilgili olarak

Bilhassa müzmin muhalif iktisatçıların…

“Çok acımasız” bulduğum eleştirilerine üzüldüğümü belirteyim…

★

Canlarım…

Merkez bankacılığı pozitif bilim dalı değil…

Sosyoloji bilimi dalı…

Haliyle…

★

Uygulanacak ekonomi politikaların mutlak doğru olanı yok…

Bu nedenle:

“İlle de benim söylediğim oranda faiz arttırımı yapacaksın…”.

“Enflasyonla mücadelede sert ve ani çözüm getirici politikalar uygulayacaksın” demek:

Despotluktur…

Ne güzel atasözüdür:

“Her yiğidin bir yoğurt yiyişi vardır…”.

★

Gaye Hanım’ın yoğurt yiyişine itiraz etmek hak…

İtirazda eleştiri sınırlarını aşmak:

Hadsizliktir…

★

Benim hak verdiğim cümleleri kadar…

Bana göre çözüm olmayacak cümleleri de vardı…

Ama…

Belli ki…

Kendisinden önce yapılan yanlışları düzeltirken…

Ekonomiyi duvara toslatmak istemiyor…

★

Yani…

Kendi yönetiminde…

Kendi denetiminde…

Enflasyon oranları ile politika faiz oranları arasındaki makası usulca:

Kapatmaya çalışıyor.

Günün sözü

“İyi Bankacılık, iyi yasalarla değil, iyi bankacılar tarafından üretilir…”.

Hartley Withers

Ham hayal

Gaye Erkan konuşmasının bir yerinde dedi ki:

“Tasarruf sahibini enflasyona ezdirmeyeceğiz…”.

Bunu nasıl yapacaklarını örneklemek için ise şöyle dedi:

“Mevduat faizlerinin %30’un altına düşmesi iyi bir gelişmedir…”.

★

Tasarruf sahibini enflasyona ezdirmeyecek olmaları:

Güzel bir temenni…

Ancak…

Bunu:

%22 olan 2023 yıllık enflasyon hedeflemesinin %58’e revize edildiğini açıklamasından sonra yapması:

Bana tuhaf geldi…

Zira…

★

Yıllık enflasyonun %58 olacağı beklenen bir ekonomide…

Tasarruf sahibinin %20 eksi faizi kabul etmesini beklemek:

Ham hayaldir…

★

Neyse…

Bekleyelim bakalım…

Belki vardır bir bildiği…

Zemzem’e şeytmek…

Son dönemde özel hayatıyla gündemde olan sunucu ve manken Çağla Şıkel:

‘Soğuk korkusu’nu yenebilmek için:

Kampa katılmış…

Buz dolu şarap fıçısına giren Şikel’in o halleri:

Sosyal medyaya da yansımış…

Şikel’e, boyuna ulaşan oğlunu

Gündeme gelmek…

Ya da gündemde kalmak için iyi…

Ancak:

Zor bir yöntem…

★

Keşke bir kuyu bulup üzerine:

“Zemzem” yazdıktan sonra içine:

Teşaşür etseymiş…

Çok daha etkili olurdu…

Oyları artar

Erdoğan…

Enflasyonla mücadele etmenin en kestirme yolunun:

Kamu çalışanlarına 6 ay hiç maaş vermemek olduğunu öğrenirse…

Bu sorunu ilk üç ayda çözer…

★

Hem nasıl olsa…

Öyle yaparsa…

Oyları:

Daha da artar…

Erkesçikler tanıyo

Hüsmen’in eldivenle yazı yazdığını gören Ramiz sormuş:

“Niçin eldivenle yazarsın be ya?.. Zor olmuyo mu?..”.

“Aklısın be ya çok zor oluyo ama öbür türlü de erkesçikler tanıyo yazımı be ya…”.