Memduh Bayraktaroğlu
28 Temmuz 2023

Gaye Erkan’ın basın toplantısına gelen tepkiler

Yazarlar: Memduh Bayraktaroğlu

Merkez Bankası Başkanı Gaye Erkan’ın yaptığı basın toplantısı yine çok eleştiri aldı…

Almamalı mıydı?..

Tabii ki almalıydı…

Ama…

Unutulmasın ki eleştiri:

“Sadece kötülemek, yanlışları söylemek” değildir…

Bir icraatın doğrularını söylemek de eleştiridir

Eleştiri:

Bir filmin…

Bir tiyatronun…

Bir romanın…

Bir maçın…

Ya da…

Siyasi veya iktisadi bir görüşün:

Sadece (Eleştirmene göre) yanlışlarını söylemek, yazmak değildir…

Bir eleştirmen…

İzlediği oyunu…

Dinlediği müziği

Okuduğu romanı çok beğenebilir…

Ve…

Beğenilerini de gerekçeleriyle anlatır…

Bu da bir:

Eleştiridir…

Tenkittir…

Kritiktir

Merkez Bankası Başkanı’nın yaptığı toplantıyla ilgili olarak

Bilhassa müzmin muhalif iktisatçıların…

“Çok acımasız” bulduğum eleştirilerine üzüldüğümü belirteyim…

Canlarım…

Merkez bankacılığı pozitif bilim dalı değil…

Sosyoloji bilimi dalı…

Haliyle…

Uygulanacak ekonomi politikaların mutlak doğru olanı yok…

Bu nedenle:

“İlle de benim söylediğim oranda faiz arttırımı yapacaksın…”.

“Enflasyonla mücadelede sert ve ani çözüm getirici politikalar uygulayacaksın” demek:

Despotluktur…

Ne güzel atasözüdür:

“Her yiğidin bir yoğurt yiyişi vardır…”.

Gaye Hanım’ın yoğurt yiyişine itiraz etmek hak

İtirazda eleştiri sınırlarını aşmak:

Hadsizliktir…

Benim hak verdiğim cümleleri kadar…

Bana göre çözüm olmayacak cümleleri de vardı…

Ama…

Belli ki…

Kendisinden önce yapılan yanlışları düzeltirken…

Ekonomiyi duvara toslatmak istemiyor…

Yani…

Kendi yönetiminde…

Kendi denetiminde…

Enflasyon oranları ile politika faiz oranları arasındaki makası usulca:

Kapatmaya çalışıyor.

Günün sözü

“İyi Bankacılık, iyi yasalarla değil, iyi bankacılar tarafından üretilir…”.

Hartley Withers

Ham hayal

Gaye Erkan konuşmasının bir yerinde dedi ki:

“Tasarruf sahibini enflasyona ezdirmeyeceğiz…”.

Bunu nasıl yapacaklarını örneklemek için ise şöyle dedi:

“Mevduat faizlerinin %30’un altına düşmesi iyi bir gelişmedir…”.

Tasarruf sahibini enflasyona ezdirmeyecek olmaları:

Güzel bir temenni…

Ancak…

Bunu:

%22 olan 2023 yıllık enflasyon hedeflemesinin %58’e revize edildiğini açıklamasından sonra yapması:

Bana tuhaf geldi…

Zira…

Yıllık enflasyonun %58 olacağı beklenen bir ekonomide…

Tasarruf sahibinin %20 eksi faizi kabul etmesini beklemek:

Ham hayaldir…

Neyse…

Bekleyelim bakalım…

Belki vardır bir bildiği…

Zemzem’e şeytmek…

Son dönemde özel hayatıyla gündemde olan sunucu ve manken Çağla Şıkel:

‘Soğuk korkusu’nu yenebilmek için:

Kampa katılmış…

Buz dolu şarap fıçısına giren Şikel’in o halleri:

Sosyal medyaya da yansımış…

Şikel’e, boyuna ulaşan oğlunu

Gündeme gelmek…

Ya da gündemde kalmak için iyi…

Ancak:

Zor bir yöntem…

Keşke bir kuyu bulup üzerine:

“Zemzem” yazdıktan sonra içine:

Teşaşür etseymiş…

Çok daha etkili olurdu…

Oyları artar

Erdoğan…

Enflasyonla mücadele etmenin en kestirme yolunun:

Kamu çalışanlarına 6 ay hiç maaş vermemek olduğunu öğrenirse…

Bu sorunu ilk üç ayda çözer

Hem nasıl olsa…

Öyle yaparsa…

Oyları:

Daha da artar…

Erkesçikler tanıyo

Hüsmen’in eldivenle yazı yazdığını gören Ramiz sormuş:

“Niçin eldivenle yazarsın be ya?.. Zor olmuyo mu?..”.

“Aklısın be ya çok zor oluyo ama öbür türlü de erkesçikler tanıyo yazımı be ya…”.

Yazarlar
Gaye Erkan’ın basın toplantısına gelen tepkiler
Memduh Bayraktaroğlu