Gara, sarayı sarstı mı?..

Tartışma başlıkları çok gibi görünüyor ancak siyaset dar bir alana hapsedildi. AKP, siyaset stratejisini “terör” ve “terörist” üzerinden götürüyor. HDP milletvekilleri hakkında TBMM’ye gelen tezkereler gerginliği iyice arttıracak. Kahin olmaya gerek yok!. Dokunulmazlıkların kaldırılması oylamasında CHP “hayır” derse “”HDP eşittir PKK” olduğuna göre “CHP eşittir PKK” olacak. Daha önce defalarca dile getirmiştik; saray iktidarının hedefi Millet İttifakı’nı dağıtmak.

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Başkent çok hareketli… Gözler Mart ayında yapılacak AKP ve MHP büyük kongrelerinde… Bakanlıklarda yapılacak devir teslim görüşmelerinde yapacakları konuşmayı şimdiden hazırlayan Bakan namzetleri var… AKP ve MHP Genel merkez yönetimlerinde önemli değişikler olacağını iddia edenler çoğunlukta. Erken seçim tarihi tahminde herkes durduğu yere göre bir iddiayı dile getiriyor. Çoğunlukla üzerinde birleşilen görüş, “Biden Erdoğan’ın yüzüne kapıları kapatmaya devam ederse, iktidarın erken seçimden başka şansı kalmaz. Ana seçim stratejisinin ayakları da sivil anayasa çağrısı ve terör olur.”

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Siyasi koridorlarda o kadar çok kulis var ki; ayağı yere basanlar, basmayanlar, uçanlar, kaçanlar!.. En iyisi mi biz, ahalinin nabzı nasıl atıyor ona bir bakalım. AREA Araştırma’nın Şubat ayı içerisindeki en hararetli gündem başlıkları hakkında yaptığı anket çalışmasına göz attım. Sanırım, içinde herkese ışık tutacak sonuçlar var;

–Hükümetin terörle mücadele politikalarını başarılı buluyor musunuz? (yüzde)

Başarılı: 50.3 Başarısız: 35.2 Fikir belirtmeyen: 14.5

–Ülkemizde, PKK terör örgütü ile mücadele ve terör olaylarının sonlanması için sizce en uygun çözüm yolu nedir? (yüzde)

Askeri operasyonlar devam etmelidir: 52.3

Siyasi ve diplomatik çözüm yolları aranmalıdır: 31.6

Fikir belirtmeyen: 16.1

–CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun Gara Operasyonu için “Şehitlerimizin sorumlusu Recep Tayyip Erdoğan’dır” açıklaması ile ilgili kanaatiniz nedir? (yüzde)

Katılıyorum: 33.3 Katılmıyorum: 50.8 Fikir belirtmeyen: 15.9

–Boğaziçi Üniversitesi’ne Prof. Dr. Melih Bulu’nun rektör olarak atanması sonrasında gelişen olaylarla ilgili kanaatiniz nedir? (yüzde)

Protestolar haksız, atama yasal: 25.3

Protestolar haklı, atama yöntemi yanlış: 50.9

Fikir belirtmeyen: 23,8

–Sizce Türkiye’nin yeni bir Anayasa’ya ihtiyacı var mıdır? (yüzde)

Evet; 52.2 Hayır: 34.2 Fikir belirtmeyen: 13.6

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Biraz da, halkı en derinden etkileyen konuların sonucuna bakalım;

–Sizce, Türkiye’nin ‘Koronavirüs’ dışında en önemli sorunu nedir? (yüzde)

Ekonomi / hayat pahalılığı/ yoksulluk: 56.6

İşsizlik: 13.5

Eğitim sistemi/

eğitimsizlik: 6.2

Adalet, hukuk sisteminin eksiklikleri: 4.4

PKK/ Terör: 3.1

Hükümet’in kötü yönetimi: 1.8

–Korona tedbirlerinin gevşetilmesi kapsamında restoran ve kafelerin kademeli açılması konusundaki kanaatiniz nedir? (yüzde)

Açılmalıdır: 86.2 Açılması için henüz erken: 9.9 Fikir belirtmeyen: 3.9

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Ahalinin nabzı işte böyle atıyor dostlar!.. Millet epey bir bunalmış… Herkesin takkesini önüne koyup, deriin derin düşünmesi gerekiyor sanırım!..

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“NATO, PKK/YPG’Yİ “eğit-donat”a hazırlanıyor” başlıklı dünkü yazıma beklediğimin üstünde hassasiyet gösterildi. Memnun olmadım diyemeyeceğim. Çok sayıda telefon ve e-posta mesajı aldım. Arayıp düşüncelerini aktaranlardan biri de AKP eski İstanbul milletvekili Emin Şirin idi. Dış gelişmeleri de çok yakından takip eden siyaset insanı Emin Şirin, “Stratejist Cahit Armağan Dilek’in tespitleri son derece doğru “diyerek sözlerine başladı. Ancak, Şirin’in farklı önerileri var. Şöyle:

“Biden’ın ABD başkanlığını alması ve NATO’yu daha aktif hale getirme kararından sonra NATO, kuzey Irak’ta (hatta İran’a karşı Irak coğrafyasının bütününde) daha aktif hale gelecek. Keza, Cahit Armağan Dilek’in söylediği gibi Fırat’ın doğusunda da daha aktif hale gelecek ve hatta yerleşecek. Ortaya çıkan bu durumu akıllıca değerlendirmezsek bu bizim için çok büyük bir probleme haline gelir. Ancak basiretli ve akıllı davranırsak NATO’nun bu bölgede genişleyen aktivitesi bizim için bulunmaz bir fırsattır. Daha önce defalarca söyledik; bizim yapmamız gereken; gerek kuzey Irak’ta gerek Suriye’deki NATO faaliyetlerinde müşterek komutanlığı ve eş başkanlığı istemektir. Biz NATO’nun asli üyesiyiz. NATO, Türkiye’ye yönelecek tehditlere karşı Türkiye’yi koruma taahhüdü altında. Dolayısıyla bizim de içinde bulunacağımız ve kontrol altında tutacağımız NATO gücü Fırat’ın doğusunda hatta Menbiç ve Afrin’de faal hale gelirse bu bizim için bir dezavantaj değil bir avantaj olur. Yeter ki, NATO bünyesinde ağırlığımız koyarak bu bölgelerdeki NATO faaliyetlerinde eş başkanlığı temin edelim. Bunu yapamaz ve NATO’yu başıboş bırakırsak durum bugünkünden tehlikeli hale gelecek.”

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Ulu Tanrı, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal ATATÜRK ve onun kahraman silah arkadaşlarına rahmet etsin. Nur içinde yatsınlar. Mekanları cennet olsun.