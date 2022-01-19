Galericiler Sitesi’nde çatı çöktü; 15 araç kullanılmaz hale geldi
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Galericiler Sitesi’nde çatı çöktü; 15 araç kullanılmaz hale geldi

Malatya’da, yoğun kar yağışı nedeniyle Galericiler Sitesi’nde çatı, araçların üzerine çöktü.15 araçta, yaklaşık 7 milyon TL’lik zarar meydana geldi.

Kentte dün öğleden beri etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Bugün öğle saatlerinde Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi’ndeki Galericiler Sitesi’nde araçların sergilendiği 6 iş yerinin önündeki alanda bulunan çatı çöktü. Çökmeyle birlikte 15 araçta hasar meydana geldi.

Yeşiltepe Galericiler Sitesi Kooperatif Başkanı Yalçın Yalçın, araçlarda yaklaşık 7 milyon TL’lik zararın olduğunu belirterek, tek tesellilerinin can kaybı yaşanmaması olduğunu söyledi.

Bu arada çatının çökme anı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, çökmeyle araçların çatının altında kaldığı görülüyor. (DHA)

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Galericiler Sitesi’nde çatı çöktü; 15 araç kullanılmaz hale geldi
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