Galeria Sitesi’nin hasarlı bloku yıkım sırasında çöktü! O anlar kamerada

Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde depremlerde 1’i bloku yıkılan, 3 bloku ise ağır hasar alan Galeria Sitesi’nin kontrollü yıkımı sırasında A Blok çöktü. Etrafı toz bulutu kaplarken, çökme anı kameraya yansıdı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Diyarbakır’da 1’i boş 7 bina yıkıldı. Yenişehir ilçesindeki 4 bloklu Galeria Sitesi’nin yıkılan 1 blokunda 89 kişi yaşamını yitirdi, 3 bloku da ağır hasar aldı.

Bu süreçte ayakta kalan blokların da yıkılmasına karar verildi. Galeria Sitesi’nin kontrollü yıkım çalışmaları sırasında A Blok çöktü. Etrafı toz bulutu kaplarken, çökme anı kameraya yansıdı. Diğer blokların kontrollü yıkım çalışmalarına devam edildi.

ZİYNET EŞYALARININ BULUNDUĞU KASA ÇIKARILDI

Depremlerden önce Galeria Sitesinin A Blok’unda 3üncü katta yaşayan 3 çocuk annesi Rojda Kaya (50), yıkım çalışmasını yapan ekibin yanına gelerek bir süre önce evlendirdiği oğlunun ziynet eşyalarının bulunduğu kasanın yerini görevlilere tarif etti. Operatör, tarif edilen evin içerisinde hidrolik ekskavatörün makasıyla kasayı bulunduğu yerden çıkararak güvenli alana indirdi. Kasa, tutanakla Rojda Kaya’ya teslim edildi. Kasa çıkarıldıktan sonra yapılan çalışmanın ardından A Blok çöktü.

İNSANLARA BORÇLU KALMAYACAĞIM

İçindeki ziynet eşyalarının bir kısmıyla borçlarını ödeyeceklerini belirten Rojda Kaya, Yetkililerle görüştüm. Hepsi de çok ilgilendiler. Belediyeye, emniyete ve bütün ekiplere çok teşekkür ederim. 3’üncü kattaydı. Oğlumu yeni evlendirmiştim. Evin içerisindeki eşyalarını borç ile almıştı. Birkaç aydır düğünde taktığım ziynet eşyaları içerisindeydi. O takıları da ben çevremden borç almıştım. Benim bütün çabam enkazın altına girmeden, çıkarılmasıydı ve onlar da yaptılar. Çok mutluyum, rahatladım. O kaygıyla, o stresle yaşıyordum. En azından içerisindekini çıkarıp borcumu ödeyerek, insanlara borçlu kalmayacağım. Burada bulunan bütün yetkililer risk aldılar. Hepsine çok çok teşekkür ederim. Bu kandil gecesi hepsine dua edeceğim dedi. (DHA)