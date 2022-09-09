Galatasaraylı Oğulcan Çağlayan, Giresunspor’da

Bitexen Giresunspor, Galatasaray’da forma giyen Oğulcan Çağlayan’ı transfer etti.

Spor Toto Süper Lig’de transfer çalışmalarını tamamlayan Bitexen Giresunspor, kadrosuna son olarak Galatasaray’ın forvet oyuncusu Oğulcan Çağlayan’ı kattı. 26 yaşındaki oyuncuyu 1 yıl süreyle bedelsiz olarak kiralayan Bitexen Giresunspor, anlaşmaya göre Oğulcan Çağlayan’ın ücretinin tamamını karşılayacak.

Karadeniz ekibi, dönemin son transferini, “Giresunspor’umuz 26 yaşındaki forvet oyuncusu Oğulcan Çağlayan ile anlaşma sağlamıştır. Oğulcan Çağlayan’a Giresunspor’umuza ‘hoş geldin’ diyor, Çotanak arma altında başarılı bir sezon diliyoruz” ifadeleriyle duyurdu. (DHA)