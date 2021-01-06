Galatasaraylı eski kaleci De Sanctis yoğun bakımda!
Haberler Spor

Galatasaraylı eski kaleci De Sanctis yoğun bakımda!

Bir dönem Galatasaray’ın kalesini koruyan eski kaleci Morgan De Sanctis, geçirdiği trafik kazası sonrası yoğun bakıma alındı.

Roma Sportif Direktörü Morgan De Sanctis, dün gece geçirdiği trafik kazası sonrası yoğun bakıma alındı. 43 yaşındaki De Sanctis, trafik kazası sonrası acile kaldırıldı. De Sanctis’in kaburga kemiklerinde kırıklar olduğu ve ameliyatının ardından yoğun bakımda tutulduğu kaydedildi.

Galatasaray’dan mesaj

Galatasaray eski futbolcusu için yayımladığı mesajla, De Sanctis’e geçmiş olsun dileğinde bulundu. Sarı-kırmızılı kulübün mesajında, “2008-2009 sezonunda Galatasaray forması giyen eski kalecimiz Morgan De Sanctis’in trafik kazası geçirdiğini üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Tedavisi yoğun bakımda devam eden Sanctis’e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz” ifadelerine yer verildi. (İHA)

Spor
Bunlarda ilginizi çekebilir
Fenerbahçe, Mesut Özil ile anlaştı

Fenerbahçe, Mesut Özil ile anlaştı

Galatasaray istikrar yakalayamadı

Galatasaray istikrar yakalayamadı

Milli yıldız Yusuf Yazıcı’nın korona virüs testi pozitif çıktı

Milli yıldız Yusuf Yazıcı’nın korona virüs testi pozitif çıktı

Galatasaraylı eski kaleci De Sanctis yoğun bakımda!
Spor