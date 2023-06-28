Galatasaray’ın yıldızı trafik kazası geçirdi

Galatasaray’ın genç yıldızı Barış Alper Yılmaz, memleketi Rize’ye giderken Görele’de bir trafik kazası yaşadı. İşte futbolcunun karıştığı o kaza ve sonrasında yaşananlar…

Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz, Giresun’un Görele ilçesinde trafik kazası geçirdi.

Alınan bilgiye göre, memleketi Rize’ye gittiği öğrenilen futbolcu Yılmaz’ın kullandığı otomobil, ilçenin liman kavşağında, İbrahim Z. yönetimindeki otomobille çarpıştı.

Kazadan yara almadan kurtulan Yılmaz ve İbrahim Z, kontrol amacıyla hastaneye götürüldü.

TFF’DEN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), trafik kazası geçiren Galatasaray’ın milli oyuncusu Barış Alper Yılmaz için “geçmiş olsun” mesajı yayımladı.

TFF’ye ait milli takımlar sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda, “A milli futbolcumuz Barış Alper Yılmaz’ın Giresun’un Görele ilçesinde trafik kazası geçirdiğini üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Sağlık durumunun iyi olduğu bildirilen Barış Alper’e, ailesine ve Galatasaray Kulübüne geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.” ifadeleri kullanıldı.

(AA)