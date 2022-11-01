Galatasaray’ın yıldızı Juan Mata’dan ‘Atam’ sözleri

Galatasaray’ın tecrübeli yıldızı Juan Mata, antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. İspanyol yıldız, kupa kazanmak için Galatasaray’ı seçtiğini söylerken; yıllar önce çekip paylaştığı ve Türk insanının birçok kez paylaştığı ‘Atam’ fotoğrafı hakkında da konuştu.

Real Madrid altyapısında başladığı kariyerinde Valencia, Chelsea, Manchester United ve İspanya Milli Takımı ile önemli başarılar elde eden 34 yaşındaki orta saha oyuncusu, Galatasaray’daki günleriyle ilgili açıklamada bulundu.

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Mata , Türkiye’de çok iyi karşılandığını belirterek, “Beni karşıladıkları için hem basına hem taraftarlara hem de kulübe teşekkür ediyorum. Hem İstanbul’u hem de kulübü tanıyorum. Beni çok iyi karşıladıkları için çok mutluyum. Şehre bayılıyorum. Bir çok taraftar ile karşılaşma fırsatı yakaladım. Harika bir ortam var. İlk golümü de kazanmamız gereken bir maçta attığım için çok mutluyum.” diye konuştu.

Birer FIFA Dünya Kupası, UEFA Avrupa Şampiyonası ve UEFA Şampiyonlar Ligi, ikişer UEFA Avrupa Ligi ve İngiltere Kupası, birer İngiltere Lig Kupası, İngiltere Süper Kupası ve İspanya Kupası kazanan Mata , kariyerinde eksik olan lig şampiyonluğunu Galatasaray’da kazanmak istediğini dile getirdi.

“Galatasaray, Türkiye’nin en büyük kulübü olduğu için yarıştığı her kulvarda şampiyon olmayı hedefliyor.” diyen Mata , “Benim de buraya gelirken amacım kazanmaktı. Kazanmak için Galatasaray’ı seçtim. Stadımızdaki atmosferi gördükten sonra şampiyonluğun bu statta ne kadar güzel kutlanacağını hayal ettim. Bu da beni çok heyecanlandırdı.” ifadelerini kullandı.

Gol yollarındaki eksiklik

Juan Mata , sarı-kırmızılı ekibin hücum istatistiklerinde ligin en iyilerinden olmasına rağmen gol sayısının düşük kalmasının çalışmaları gereken bir konu olduğunu söyledi.

Pozisyon üretmeye devam etmeleri durumunda gollerin de geleceğine değinen tecrübeli oyuncu, “Daha fazla düzeltmemiz, çalışmamız gereken bir konu olduğunu düşünüyorum. Goller atmış ve gol fırsatları yaratmış oyuncularımız var. Bizim fırsat yaratmaya devam etmemiz gerekiyor. Ondan sonra da goller gelecektir. Beşiktaş derbisinde de bunu yapmamız gerek.” değerlendirmesinde bulundu.

“Okan hoca ile akıcı bir iletişimimiz var”

Teknik direktör Okan Buruk ile olan iletişimi hakkında konuşan Mata , “Okan hoca ile akıcı bir iletişimimiz var. Benden futbolumu oynamamı ve genç arkadaşlara yardımcı olmamı, deneyimimi aktarmamı istiyor. İlişkimizin iyi bir şekilde gittiğini düşünüyorum. Takımımıza uygun bir şekilde, topa sahip olarak oyunu kontrol altına tutmayı hedefliyoruz. Benim de şimdiye kadar oynadığım futbola benziyor. Bol bol fırsat yaratmaya ve goller atmaya çalışacağım.” şeklinde görüş belirtti.

“Üç büyükler dışında şampiyon olabilecek iki takım var”

Sarı-kırmızılı futbolcu, Süper Lig’de Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray dışında şampiyon olabilecek 2 takım olduğunu söyledi.

Ligde 12. hafta sonunda zirve yarışında olan takımların şampiyon olabileceğine değinen Mata , şunları kaydetti:

” Üç büyükler dışında da şampiyonluk için mücadele edecek, belki de kazanabilecek iki takım var. Şu anda liderliğe yakın olanlar şampiyonluk için mücadele edecek takımlar. 3-4 maç üst üste kazanıp puan farkı yaratmak çok önemli. Bizim de yapmak istediğimiz üst üste maçlar kazanmak. Özellikle aradan önce kalan 2 maçı kazanıp, aradan sonra da enerjimiz yüksek bir şekilde geri dönüp kazanmaya devam etmek istiyoruz. Takımlar, ligin seviyesini yükseltecek üst seviyede oyuncular getirdiler. Bu da ligde gözüküyor.”

“Çok büyük kulüplerde oynadım ama burada çok özel bir taraftar var”

İspanyol futbolcu, kariyerinde çok büyük takımlarda oynadığını ancak Galatasaray taraftarının en özeli olduğunu söyledi.

Mata , ligin 12. haftasında deplasmanda 2-0 kazandıkları VavaCars Fatih Karagümrük maçında gol attıktan sonra taraftara gitmesiyle ilgili, “Evde oynuyormuşuz gibiydi. O kadar çok taraftarımız yanımızdaydı ki deplasman olduğu halde kendimizi evimizde oynuyormuş gibi hissettik. O yüzden golü onlara hediye etmek istedim. Çok büyük kulüplerde oynadım ama burada çok özel bir taraftar var. Onlar için her şeyi daha iyi yapalım, onlara daha harika şeyler izletelim istiyorum.” diye konuştu.

Galatasaray’da çok yetenekli genç oyuncular olduğuna değinen Mata , “Hamza Akman, yüksek potansiyeli olan, yetenekli ve çok iyi davranışlar sergileyen bir oyuncu. Topla çok kaliteli bir oyuncu, ayağında topla rahat hissedebilen ve bireysel yetenekleri üstün bir oyuncu. Umarım Galatasaray’da çok iyi bir kariyeri olur. Galatasaray’da birçok yetenekli oyuncu gördüm. Bunlardan bir diğeri de Baran. Galatasaray’ın altyapısında yetenekler olduğunu söyleyebilirim. Umarım bu şekilde devam eder ve iyi şeyler başarırlar.” ifadelerini kullandı.

Adının tersten yazılışının “Atam” şeklinde olduğunun, sarı-kırmızılı taraftarların da sosyal medyada Mustafa Kemal Atatürk’e gönderme yaptığının söylenmesi üzerine Mata , “Bana arkadaşım da söylemişti. Ayrıca sosyal medyadan da gönderiyorlar. Beni çok iyi karşıladılar. Bu isim oyununu yaparak da bunu tekrar tekrar gösterdiler. Bu, benim için çok güzel bir rastlantı oldu ve Türk toplumuyla bir bağ kurmamı sağladı.” görüşlerini aktardı.

(Dünya kupası) “Umarım benim ülkem İspanya kazanır”

Juan Mata , yaklaşık 20 gün sonra başlayacak FIFA Dünya Kupası’nı ülkesi İspanya’nın kazanmasını istediğini dile getirdi.