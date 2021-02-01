Galatasaray’ın yeni transferleri İstanbul’da

Galatasaray’ın transfer görüşmelerine başladığı Mısırlı futbolcu Mostafa Mohamed ve ABD’li savunma oyuncusu DeAndre Yedlin gece saatlerinde İstanbul’a geldi.

Mısırın Kahire şehrinden kalkan uçakla gelen Mohamed 00.30 sularında İstanbul Havalimanına indi. Kulüp yetkilileri tarafından karşılanan golcü oyuncu, kendisini bekleyen araca binerek havalimanından ayrıldı.

YEDLIN DE İSTANBUL’DA

İngiltere’nin Newcastle United takımında forma giyen 27 yaşındaki sağ bek DeAndre Yedlin ise İrlanda’dan havalanan uçakla geldi. İstanbul Havalimanı’nda kulüp yetkilileri tarafından karşılanan savunma oyuncusu, kendisini bekleyen araca binerek konaklayacağı otele geçti.

İki oyuncunun sağlık kontrollerinin ardından sarı-kırmızılılara imza atması bekleniyor.

TESTİ POZİTİF ÇIKAN FERNANDES İSTANBUL’A GELEMEDİ

Öte yandan Galatasaray’ın resmi görüşmelere başlandığını bildirdiği Portekizli yıldız oyuncu Gedson Fernandes’in ise Covid-19 testi pozitif çıktı. Testi pozitif çıkan ve uçuğa binemeyen Portekizli oyuncunun, Sağlık Bakanlığının uçağının da hava şartları nedeniyle gidememesi üzerine İstanbul’a gelemediği öğrenildi. Fernandes’in testinin negatife dönmesinin ardından İstanbul’a gelmesi bekleniyor. (DHA)