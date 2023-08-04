Galatasaray’ın UEFA’ya bildirdiği kadro belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu’nda Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana ile karşılaşacak Galatasaray’ın UEFA’ya bildirilen kadrosu belli oldu.

Sarı-kırmızılı kulüpten UEFA’ya bildirilen oyuncu listesinde, bonservisi alınan Mauro Icardi ile yeni transferler Wilfried Zaha ve Günay Güvenç de yer aldı.

Sarı-kırmızılı takımın UEFA listesinde şu isimler yer aldı:

Fernando Muslera, Günay Güvenç, Berk Balaban, Leo Dubois, Angelino, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Emin Bayram, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Sacha Boey, Fredrik Midtsjö, Berkan Kutlu, Sergio Oliveira, Lucas Torreira, Kerem Aktürkoğlu, Mauro Icardi, Dries Mertens, Yunus Akgün, Wilfried Zaha, Nicolo Zaniolo, Halil Dervişoğlu, Barış Alper Yılmaz ve Cedric Bakambu.

(DHA)