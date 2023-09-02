Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi fikstürü açıklandı
UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki temsilcimiz Galatasaray’ın maç programı açıklandı. A Grubu’nda; Bayern Münih, Manchester United, Kopenhag ile eşleşen sarı-kırmızılı ekip, ilk maçını 20 Eylül Çarşamba günü evinde oynayacak.
Copenhagen’ı taraftarı önünde konuk edecek Galatasaray’ın fikstürü şöyle:
20 EYLÜL ÇARŞAMBA
Galatasaray – F.C. Copenhagen
3 EKİM ÇARŞAMBA
Manchester United – Galatasaray
24 EKİM ÇARŞAMBA
Galatasaray – FC Bayern München
8 KASIM ÇARŞAMBA
FC Bayern München – Galatasaray
29 KASIM ÇARŞAMBA
Galatasaray – Manchester United
12 ARALIK ÇARŞAMBA
F.C. Copenhagen – Galatasaray
(DHA)
Spor