Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi fikstürü açıklandı
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Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi fikstürü açıklandı

UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki temsilcimiz Galatasaray’ın maç programı açıklandı. A Grubu’nda; Bayern Münih, Manchester United, Kopenhag ile eşleşen sarı-kırmızılı ekip, ilk maçını 20 Eylül Çarşamba günü evinde oynayacak.

Copenhagen’ı taraftarı önünde konuk edecek Galatasaray’ın fikstürü şöyle:

20 EYLÜL ÇARŞAMBA

Galatasaray – F.C. Copenhagen

3 EKİM ÇARŞAMBA

Manchester United – Galatasaray

24 EKİM ÇARŞAMBA 

Galatasaray – FC Bayern München

8 KASIM ÇARŞAMBA 

FC Bayern München – Galatasaray

29 KASIM ÇARŞAMBA 

Galatasaray – Manchester United

12 ARALIK ÇARŞAMBA 

F.C. Copenhagen – Galatasaray

(DHA)

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