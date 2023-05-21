Galatasaray’ın hocası Okan Buruk’un Icardi dileği!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, “Artık şampiyonluk adına son maçımız. Ankara’da kazandığımız takdirde şampiyonluğu ilan edeceğiz. Oradan bütün oyuncularımızdan yüksek performans bekliyoruz” dedi.

Spor Toto Süper Lig’in 35’inci haftasında Galatasaray sahasında Sivasspor’u 2-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Okan Buruk, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Önceki maçlara göre hücumda daha az üretken olduklarını dikkat çeken Okan Buruk, “İyi savunma yapan bir takıma karşı oynadık. Orta sahayı iyi kapatan bir takımdı. Rakibimiz baskılar yapmaya çalıştı. Zaman zaman kendi yarı sahasında bekledi. Üretkenliğimiz önceki maçlara göre daha azdı. Bugün neredeyse hiç pozisyon vermedik. Net bir skorla maçı kazandık. Son 3 maça baktığımızda rakiplerimiz az pozisyon veriyoruz. Bugün daha üretken olabilirdik. Maçı belli bir yerinden sonra da kendi isteğimizle, tempomuzla tuttuk. 2-0 netlik bir skorla kazandığımız bir karşılaşma oldu. Sivasspor’a kupa maçında ve ligde başarılar diliyorum. Biz de kendi adımıza şampiyonluk yolunda kazanacağımız 3 puanı bekliyoruz. Ona en iyi şekilde hazırlanacağız” ifadelerini kullandı

“ANKARA’DA KAZANDIĞIMIZ TAKDİRDE ŞAMPİYONLUĞU İLAN EDECEĞİZ”

Lucas Torreira’nın son 3 maçtır çok iyi oynadığını belirten Buruk, “Sezonun genelinde iyi oynadı. Son 3 maça baktığımızda hepsinin üstüne çıktı. Icardi son 3 maçta attığı gollerle takımı taşıyan oyuncu, Kerem de yaptığı asistlerle. Bu oyuncuların başarılı olmasında, savunmamız da çok öne çıkıyor. Performans olarak yukarı gidiyorlar. Bu sene, zor bir sene oldu. Çok fazla lig durdu, aralar oldu maç oynamadık. Seçimden dolayı 10 günlük ara olacak. İnanılmaz bölünen bir sezon oldu. Burada oyuncuların aynı performansları da tutmaları çok zor. Artık şampiyonluk adına son maçımız. Ankara’da kazandığımız takdirde şampiyonluğu ilan edeceğiz. Oradan bütün oyuncularımızdan yüksek performans bekliyoruz” diye konuştu.

“GEREKTİĞİNDE İTİRAZ EDECEĞİZ”

Gerektiği zaman dünyanın her yerinde teknik direktörlerin hakeme itiraz ettiklerini dile getiren Okan Buruk şu ifadeleri kullandı:

“Herkes aynı tepkileri verebiliyor. Aktif olmak gerekiyor. Aktif olmazsa kulübede maçı seyrederim. İşimiz bu. Kenarda aktif olacağız. Gerektiğinde itiraz edeceğiz. Bugün önümde yanlış taç ve korner verildi. Hakemler de ne kadar işlerini iyi yaparsa sözlü olarak destek oluyoruz. Onlar da çok çabalıyor. Ondan yana hiçbir soru işaretim yok. Kararlar verilecek. Bu işin doğasında bu var. Futbolcu nasıl tepki görüyorsa hakemlerin de tepki görmesi de oyun içerisinde doğal. Saha kenarında eleştirmemiz kadar doğal bir şey yok.”

“ANKARAGÜCÜ MAÇINI KAZANIP İŞİ BİTİRMEK İSTİYORUZ”

Ankaragücü ile deplasmanda oynayacaklarını maçı kazanarak şampiyon olmak istediklerini söyleyen Buruk, “Şimdi Ankaragücü maçını kazanıp işi bitirmek istiyoruz. Ondan başka düşüncemiz yok. 5 puan avantajımız var. İkili averajda Fenerbahçe ile avantajımız var. Tek düşüncemiz kazanıp, şampiyon olmak. İyi bir takıma karşı oynayacağız. Ankara deplasmanı çok zor bir deplasman. Ankaragücü ligin iyi takımlarına biri. Zor bir maç bizi bekliyor. Kazanmak için sahaya çıkacağız” dedi.

Takım kaptanı Muslera’nın güven veren bir isim olduğuna dikkat çeken Okan Buruk, Uruguaylı file bekçisinin gelecek yıl da takımda olmasını istediklerini söyledi.

“NE OLURSA OLSUN FENERBAHÇE MAÇINI KAZANMAK İÇİN OYNAYACAĞIZ”

Futbolculuk döneminde sarı-kırmızılı forma ile birçok başarı yakaladığını, teknik direktör olarak da şampiyonluk kazanmak istediğini ifade eden Buruk, şöyle konuştu:

“Artık son maç. Hedefimiz bütün maçları kazanıp, şampiyonluğa gitmekti. Artık tek maç kaldı. Devamı da var. Fenerbahçe derbisi var kendi sahamızda oynayacağımız. Bu da çok önemli. Ne olursa olsun o maçı kazanmak için oynayacağız. Futbolcuyken Galatasaray forması ile önemli başarılar yaşadım. 7 lig şampiyonluğu yaşadım. Bunun yanında Süper Kupa, UEFA Kupası, Türkiye Kupası sevinci yaşadım. Şu andaki hedefim de teknik direktör olarak Galatasaray tarihine şampiyonluk kazanmış bir hoca olarak geçmek. İnşallah önümüzdeki hafta Allah bu nasip olur.”

“ICARDİ İNŞALLAH ÖNÜMÜZDEKİ SENE DE BİZİMLE BİRLİKTE OLUR”

Arjantinli golcü Mauro Icardi’nin iyi bir profesyonel olduğunu dile getiren Okan Buruk, sözlerini şöyle noktaladı:

“Galatasaray ile olan bağını net bir şekilde görüyoruz. İlk geldiği zaman da çok iyi bir karakter olduğunu söylemiştim. Onun da takıma sahip olmasını görüyüz. Saha içerisinde liderlik de yapıyor. Çok önemli ve değerli bir şey. Mevkii olarak santrfor olmasına rağmen diğer oyunculara neler yapabileceğini net bir şekilde gösteriyor. Hiçbir antrenmanı kaçırmaz. Her antrenmanı yapar. İyi bir profesyonel. Bu da bizim için önemli bir şey. O bağı kurduğunu düşünüyorum. İnşallah önümüzdeki sene de bizimle birlikte olur.”

(DHA)