Spor Toto Süper Lig’de evinde Kasımpaşa’ya yenilen Galatasaray’ın galibiyet hasreti 3 maça çıktı.

Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında Galatasaray Nef Stadyumu’nda Kasımpaşa ile karşılaştı. Sarı-kırmızılılar mücadeleden 3-1 mağlup ayrıldı ve kötü gidişini durduramadı. Ligde son galibiyetini Antalyaspor karşısında alan Aslan daha sonra oynadığı 3 müsabakada da mağlup oldu. Cimbom bu süreçte GZT Giresunspor, Hatayspor ve Kasımpaşa’ya yenildi.

Galatasaray, Süper Lig’in 23. haftasında pazar günü evinde Trabzonspor ile oynayacak. (İHA)