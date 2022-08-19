Galatasaray’ın başka Florya’sı yok

Galatasaray’da transfer sezonu oldukça hareketli geçiyor. Dursun Özbek yönetimi bir taraftan Florya arazisi üzerine yapılacak proje ve Florya Metin Oktay Tesisleri’nin, Kemerburgaz’a taşınması için yoğun bir mesai harcarken bir taraftan da kadro mühendisliği adına imzaları ardı, ardına attırıyor.

Galatasaray camiası alışık olmadığı şekilde bir başarısızlık yaşayınca bu travmanın hızlı şekilde atlatılması için kaliteli ayakların kadroya dahil edilmesini bir aşamaya kadar doğru buluyorum. Bütçe planlamasına uygun olacak şekilde yıldız isimler mutlaka Galatasaray forması altında mücadele etmeli. Marka değerini düşünecek olursak sadece, “Ya tutarsa” şeklinde transferlere bel bağlamak doğru olmaz.

Ancak Galatasaray’ın daha doğrusu ülke futbolcunun yüzleşmesi gereken bir gerçek var. O da borç yükünün her geçen gün daha da arttığı ve işin çıkmaza doğru sürüklendiği. Galatasaray için bu borç sarmalı içinde bir de son kurşun olarak görülen Florya arazisi artık elden gidiyor. Yani gelecek adına artık mali açıdan güven verecek bir Galatasaray Adası kaldı ki; her halde ona dokunmayı kimse aklının ucundan bile geçirmiyordur!

Arazisi, ticareti derken Galatasaray’ın spor kulübü ve bir eğitim yuvası olduğunu unutmamak lazım. Geleceği kurtarmak adına transfere bel bağlamak yerine kadro planlaması yapılırken altyapıdaki yeteneklerin A takım bünyesine kazandırılması konusu da masada olmalı.

“Bastır parayı al” zihniyetiyle en fazla bu seneyi kurtarırsın. Geleceğin sigortası ise gençlerdir. İlk 11 için olmasa bile rotasyon noktasında gençler planlama dahilinde düşünülmek zorunda. Maalesef milyonlar Euro’lar verilerek alınan transferlere gösterilen ilgi, alakayı gençler konusunda göremiyoruz. Başka Florya olmadığına göre kurtuluşun gençlerden geçtiğini unutamamak lazım.