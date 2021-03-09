Galatasaray’dan tarihi anlaşma! 100 milyon TL’nin üzerinde katkısı olacak

Galatasaray Kulübü ve Enerjisa arasında yapılan anlaşma ile Türk Telekom Stadyumu, çatısına kurulacak güneş panelleri ile kendi enerjisini üretecek.

Avrupa’da bir ilk olacağı belirtilen modelle Ali Sami Yen Kompleksi Türk Telekom Stadı’nın çatısına Güneş Enerjisi Santrali (GES) kurulacak.

Anlaşmayla ilgili Türk Telekom Stadı’nda yapılan imza törenine Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, ikinci başkan Abdurrahim Albayrak, başkan yardımcıları Yusuf Günay ve Kaan Kançal, Enerjisa Enerji Üst Yöneticisi (CEO) Murat Pınar ve Enerjisa Enerji Perakende Satış Şirketleri Genel Müdürü Ersin Esentürk katıldı.

Başkan Cengiz, projenin Galatasaray’a önemli katkı sağlayacağını ifade ederek, Enerjisa yöneticilerine teşekkür etti.

Başkan yardımcısı Yusuf Günay ise yerli ve yenilenebilir enerjinin önemini vurgulayarak, “Galatasaray’a yakışır bir proje. Şu an tamamen atıl durumda kalan ve hiçbir şekilde kullanılmayan stadın çatısındaki 40 bin metrekarelik alanda Enerjisa tüm harcamaları kendisi yaparak bir santral kuruyor, 10 yıl boyunca işletiyor daha sonra her şeyiyle bize geçiyor. Aslında santral kurulur kurulmaz mülkiyeti de Galatasaray’a devrediyor. Hem Galatasaray hem de Türk ekonomisine önemli katkısı olacak. Santral 25 yıllık ömrü boyunca Galatasaray’a 100 milyon liranın üzerinde bir katkı sağlayacak. Enerjisa yöneticilerine şükranlarımı sunuyorum. Örnek bir çalışma oldu” dedi.

Enerjisa Enerji Üst Yöneticisi Murat Pınar da, projeyi 12 ay içinde tamamlamayı planladıklarını ifade ederek, “Türkiye’nin dörtte birine enerji tedarik ediyoruz. Önümüzdeki 5 yıl içinde yeni teknolojilere 15 milyar lira yatırım yapacağız. Bunu önemsiyoruz. Bu projede de üretilecek enerji 2 bin haneyi besleyebilecek. 200 bin ağacı kurtarıyoruz. Sürdürebilirlik derken burada enerjinin yerli ve milli olmasının ötesinde doğaya, yarına, çoluk ve çocuğumuza, geleceğimize yaptığımız bir yatırım olarak görüyoruz. Bu işin olmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Galatasaray’a, ülkemize ve insanlığa hayırlı uğurlu olsun” şeklinde konuştu.

(DHA)