Galatasaray’dan Ozan Kabak’a tebrik mesajı

Sarı-kırmızılı kulüp, altyapısında yetişen ve Liverpool’a kiralık olarak transfer olan Ozan Kabak için tebrik mesajı yayımladı.

Galatasaray, sosyal medya hesaplarından paylaşılan mesajda, “Galatasaray Futbol Akademisi’nde başlayan yolculuk Liverpool’da devam ediyor. Başarılar seninle olsun. Bu gurur hepimizin!” ifadelerine yer verdi.

20 yaşındaki milli yıldız, 2019 yılını kış transfer döneminde önce Stutgart’a ardından da Schalke 04’e transfer oldu. Başarılı savunmacının dün de kiralık olarak İngiliz ekibi Liverpool’a transferi gerçekleşti. (İHA)