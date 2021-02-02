Galatasaray’dan Ozan Kabak’a tebrik mesajı
Haberler Spor

Galatasaray’dan Ozan Kabak’a tebrik mesajı

Sarı-kırmızılı kulüp, altyapısında yetişen ve Liverpool’a kiralık olarak transfer olan Ozan Kabak için tebrik mesajı yayımladı.

Galatasaray, sosyal medya hesaplarından paylaşılan mesajda, “Galatasaray Futbol Akademisi’nde başlayan yolculuk Liverpool’da devam ediyor. Başarılar seninle olsun. Bu gurur hepimizin!” ifadelerine yer verdi.

20 yaşındaki milli yıldız, 2019 yılını kış transfer döneminde önce Stutgart’a ardından da Schalke 04’e transfer oldu. Başarılı savunmacının dün de kiralık olarak İngiliz ekibi Liverpool’a transferi gerçekleşti.  (İHA)

Spor
Bunlarda ilginizi çekebilir
PFDK, Arda Turan’ın cezasını açıkladı

PFDK, Arda Turan’ın cezasını açıkladı

Lemos, PFDK’ya sevk edildi

Lemos, PFDK’ya sevk edildi

Denizlispor’da istifalar resmi olarak açıklandı

Denizlispor’da istifalar resmi olarak açıklandı

Galatasaray’dan Ozan Kabak’a tebrik mesajı
Spor