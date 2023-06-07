Galatasaray’dan Okan Buruk hakkında önemli karar
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Galatasaray’dan Okan Buruk hakkında önemli karar

Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk’un sözleşmesindeki opsiyonu kullanarak tecrübeli teknik adamın sözleşmesinin 1 yıl uzatıldığını TFF’ye bildirdi.

Spor Toto Süper Lig’de sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk’un sözleşmesini uzattı. Sarı-kırmızılı ekipteki ilk yılında ligi şampiyon olarak tamamlayan Okan Buruk’un sözleşmesinde yer alan 1 yıllık opsiyon kullanıldı.

Buruk’un sözleşmesi 2023-2024 sezonu sonuna kadar uzatılırken tecrübeli çalıştırıcının ücretine de yüzde 50 zam yapıldı.  (DHA)

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