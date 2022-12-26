Galatasaray’dan Kazımcan Karataş açıklaması
Haberler Spor

Galatasaray’dan Kazımcan Karataş açıklaması

Spor Toto Süper Lig’in 15’inci haftasında sahasında İstanbulspor’u 2-1 mağlup ederek liderlik koltuğuna oturan Galatasaray’da genç sol bek Kazımcan Karataş, yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edememiş ve 67’nci dakikada yerini Patrick van Aanholta bırakmıştı.

Sarı-kırmızılı kulüpten, 19 yaşındaki genç oyuncunun sağlık durumuyla ilgili yapılan açıklamada, Kazımcan Karataş’ın dün sponsor hastanemizde yapılan tetkiklerinde sol ayak bileği dış yan bağlarının ön grubunda kopma ve orta grubunda kısmi yırtık tespit edilmiş olup oyuncunun tedavisine başlanmıştır ifadeleri kullanıldı. (DHA)

Spor
Bunlarda ilginizi çekebilir
TFF ve TBF Başkanlarından yenil yıl mesajları

TFF ve TBF Başkanlarından yenil yıl mesajları

Nejat Kök son yolculuğuna uğurlandı

Nejat Kök son yolculuğuna uğurlandı

Al Nassr, Cristiano Ronaldo’yu transfer etti

Al Nassr, Cristiano Ronaldo’yu transfer etti

Galatasaray’dan Kazımcan Karataş açıklaması
Spor