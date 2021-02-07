Galatasaray’dan Kadıköy hatırası paylaşımı
Haberler Spor

Galatasaray’dan Kadıköy hatırası paylaşımı

Galatasaray, Fenerbahçe derbisinin ardından sosyal medya hesabından soyunma odasından bir fotoğrafı ‘2021 Kadıköy hatırası’ notuyla paylaştı.

Süper Lig’in 24. haftasında Galatasaray deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe’yi 1-0 mağlup etti. Mücadelenin ardından büyük coşku yaşayan sarı-kırmızılılarda sevinç soyunma odasında da sürdürdü. Galatasaray, sosyal medya hesabından soyunma odasından Teknik Direktör Fatih Terim, futbolcular ve teknik ekibin yer aldığı fotoğrafı ‘2021 Kadıköy hatırası’ notuyla paylaştı. (İHA) 

Spor
Bunlarda ilginizi çekebilir
Albayrak: Mostafa’nın transferi Galatasaray’a Allah’ın bir lütfu

Albayrak: Mostafa’nın transferi Galatasaray’a Allah’ın bir lütfu

Oytun Özer: “Bizim en büyük gücümüz taraftarımız”

Oytun Özer: “Bizim en büyük gücümüz taraftarımız”

Final öncesi Bayern Münih’te Thomas Müller şoku!

Final öncesi Bayern Münih’te Thomas Müller şoku!

Galatasaray’dan Kadıköy hatırası paylaşımı
Spor