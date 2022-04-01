Galatasaray’daki başkanlık seçimi öncesi flaş başvuru

Galatasaray Genel Kurul Üyesi Ali Fatinoğlu, sarı kırmızılı kulüpte yapılacak başkanlık seçimi öncesi farklı bir talepte bulundu. Fatinoğlu, Galatasaray Divan Başkanlığı’na ‘nakit akım tablosu” dilekçesi için başvurdu.

Galatasaray’da olağanüstü seçim süreci hızlı ilerliyor. Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürk başkanlığa aday olduklarını açıklarken, Ünal Aysal seçime girmeyeceğini beyan etti. Dursun Özbek kanadı sessizliğini korurken önemli bir hamle Ali Fatinoğlu’ndan geldi.

Daha önceki seçimde başkanlık için adaylığını koyan Galatasaray Genel kurul üyesi Ali Fatinoğlu, kulübün tüm mali raporlarının ve özellikle nakit akım tablosunun şeffaflıkla açıklanması gerektiğini söyledi. Bu konuda Başkan Burak Elmas ve Remzi Sanver’den bilgi isteğini ancak sonuç alamadığını belirten Ali Fatinoğlu bugün divan başkanlığına giderek dilekçe verdi.

7 adet fabrikada forklift, kombi, radyatör, plastik borular, cam temperleme makinesi, jakuzi ve duşakabin gibi ürünler üreten, İngiltere, Macaristan ve Cezayir’de şirketleri bulunan Ali Fatinoğlu, Sanıca markası olarak Ticaret Bakanlığı-TİM-Dünya Gazetesi tarafından 2020 yılı sınır tanımayan İhracat Şampiyonu ödülünü aldıklarını hatırlatarak, Galatasaray’ı da mali ve sportif açıdan düzlüğe çıkarabileceklerini ancak bunun için önce yönetimin raporları iletmesi gerektiğini söyledi.

Fatinoğlu bugün Galatasaray Kulübü Divan Başkanlığı’na genel kurul ve divan üyeleri Nusret Işıldaksoy ve Murat Akalın ile giderek dilekçe verdi ve “Raporların verilmesi durumunda yapacağımız inceleme sonunda başarabileceğimize inanırsak bu kutsal göreve talip olacağımızı duyuruyorum” dedi.

“BAZI BİLGİLERE ERİŞİM ÖNEMLİ HALE GELDİ”

Fatinoğlu’nun yazılı açıklaması şu şekilde oldu:

“Büyük Galatasaray camiasının dikkatine sunarım. Şanlı tarihimizde yeşil çimler üzerinde sayısız başarılara imza atmış Galatasarayımız, maalesef son yıllarda idari anlamda aynı başarıları gösterememektedir. Geldiğimiz noktada, kulübümüzün gelecek yıllardaki kaderini belirleyecek bazı tercihler yapmak zorunlu hale gelmiştir. Değerli başkan Burak Elmas yönetiminin idari olarak ibra edilmemesi, bir olağanüstü seçimi zorunlu kılmıştır. Tam da bu aşamada spor yasasının meclisten geçmiş olması, kulübümüzün yönetimine talip olmayı düşünen değerli üyelerimizin bazı bilgilere erişimini önemli hale getirmiştir.”

“KULÜBÜN MALİ RAPORLARI İLETİLİRSE…”



“Bu gerekçeyle, kulübümüzün ilgili kurullarının bugün itibariyle tüm mali raporları, özellikle Nakit Akım Tablosunu yönetime talip olma niyetindeki değerli Galatasaraylılara paylaşılması bir zorunluluk haline gelmiştir. Bu amaçla, yönetime talip olma niyetindeki tüm isimlerle – talep gelmesi halinde – gerekli bilgi ve belgelerin paylaşılması gerektiğinin altını çizerim. Kulübün raporlarını tarafıma iletmeleri halinde, ekibimle birlikte yapacağımız inceleme sonunda, başarabileceğimize inanırsak bu kutsal göreve talip olacağımızı duyuruyorum. Bu kritik sürecin Galatasarayımız için hayırlı olmasını dilerim.”