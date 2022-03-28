Galatasaray’da seçim tarihi belli oldu
Galatasaray Kulübü, Olağanüstü Seçim Genel Kurul Toplantısı tarihini açıkladı.
Galatasaray Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda Başkan Burak Elmas ve yönetiminin idari olarak ibra edilmemesi sonrasında seçim kararı alınmıştı. Galatasaray Spor Kulübü Derneği, seçimin yapılacağı tarihi açıkladı.
Resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Tüzüğümüzün 28/1 maddesi gereğince, Yönetim Kurulumuzun bugün aldığı karar neticesinde Kulübümüzün “OLAĞANÜSTÜ SEÇİM GENEL KURUL TOPLANTISI” 23 Nisan 2022 Cumartesi günü saat 10.00’da Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu’nda, yeterli çoğunluk olmadığı takdirde ikinci toplantı 30 Nisan 2022 günü aynı yer ve saatte yapılacaktır.
Üyelerimize duyurulur.
Saygılarımızla,
Galatasaray Spor Kulübü Derneği
Yönetim Kurulu
Gündem
1. Açılış,
2. Genel Kurul Başkanlık Divanı’nın oluşması,
3. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın söylenmesi,
4. Seçimler;
a. Kulüp Başkanı
b. Yönetim Kurulu asıl ve yedek üyeleri
c. Denetim Kurulu asıl ve yedek üyeleri
d. Disiplin Kurulu asıl ve yedek üyeleri
e. Sicil Kurulu asıl ve yedek üyeleri
5. Kapanış”