Galatasaray’da Omar TFF’ye bildirilmedi
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Galatasaray’da Omar TFF’ye bildirilmedi

Galatasaray’da, yılbaşı kutlaması sırasında elindeki havai fişeğin patlaması nedeniyle yaralanan Omar Elabdellaoui, federasyona bildirilen A takım listesinde yer almadı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada; 29 yaşındaki Norveçli defans oyuncusunun sezonun kalan bölümü için Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) bildirilen A takım listesinde bulunmadığı belirtildi.

Galatasaray’ın kadrosunda yer alan 17 yabancı oyuncudan biri olan Omar ile de karar öncesi istişare edildiği ve kendisinin tedavi sürecine öncelik verilmesinin kararlaştırıldığı belirtildi. (DHA)

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